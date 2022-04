„Rose“ ist zurück ...

Anfang Mai wird der durch das „Glamourquiz“ populär gewordene Klub „Süss. War gestern.“ zur neuen Adresse der Pop-Dance-Party von DJ Magic Magnus und „Comedy Central“-Moderatorin Nina Queer.

Angekündigt werden unter anderem Dragqueen Amy Strong (großes Bild ganz oben, rechts) am Glücksrad und unter anderem die DJs Bürger Pe, Francis, THE GLORIA GAMEBOYS und U-Seven an den Musikmaschinen mit Pop, Dance und House.