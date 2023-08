Anfang September: „ROSE KENNEDY“

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong Dragqueen Amy Strong ist auch wieder mit dabei

Foto: M. Rädel DJ Herzbeat, Nina Queer, Magnus und Chris

DJ Magic Magnus und Nina Queer laden am 2. September zum Popmusikfest der 1000 Hits, zu „Rose Kennedy“. Bester queerer Partyspaß und Tanz im Spätsommer.

„Rose Kennedy“, das ist eine bumsvolle Party in einer der angesagtesten Locations der Hauptstadt, die mit einer besonderen Innengestaltung aufwartet, dem Süss. War gestern. Auch der Name der kecken Sause ist besonders: Benannt ist diese queere Party nach der Mutter des 35. Präsidenten der USA, John F. Kennedy, des ehemaligen Justizministers Robert F. Kennedy und des US-Senators Edward Kennedy. Auf den Namen der von Papst Pius XII. zur „päpstlichen Gräfin“ ernannten Rose Kennedy (1890 – 1995) wurde auch ein Drink getauft! Wunderbar. "(Ooh, ooh) let's all chant!"

2.9., „ROSE KENNEDY – Endless Summer“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr