Herbstlich? Schrill! „ROSE KENNEDY“

× Erweitern Fotos: M. Rädel Superstern Nina Queer, DJ Francis und Dragqueen Amy werden bei der „Rose“ am Start sein

Foto: M. Rädel Irrenhouse 2022 August Freunde: DJ Divinity und Bürger Pe

„DJ Play a Christmas Song“, der neuste Mitklatsch-Dance-Pop-Klopfer von unserer geliebten Cher wird hier natürlich gespielt werden im Süss. War gestern. in der Wühlischstraße bei „Rose Kennedy“.

Aber auch sonst bietet die Party von DJ Magic Magnus und Nina Queer jede Menge, wofür sich das Kommen lohnt.

Ab 22 Uhr kann #mensch hier in tiefste Popmusikgefilde eintauchen und den mitunter grausam-stressigen Berliner Alltag vergessen, ach was, wegtanzen! Der Klub bietet auf zwei Ebenen, ganz so wie zu seiner Zeit im Wedding, verschiedene Klubbereiche, die alle einen Besuch optisch und musikalisch belohnen. An den Musikmischmaschinen sollen unter anderem Dragqueen Amy Strong, DJ-Legende Bürger Pe und der sympathische Leberwurst stehen.

7.10., „ROSE KENNEDY“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr