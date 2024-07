DJ Herzbeat live bei „ROSE KENNEDY – Very Exotic!“

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse DJ Herzbeat ist einer der DJ-Stars der Nacht

Anfang August wird es fruchtig und exotisch im Friedrichshain, so wünschen sich das zumindest die beiden „ROSE KENNEDY“-Veranstalter*innen DJ Magic Magnus und Dragqueen Nina Queer.

Denn die beiden Queers laden ein zur Party „ROSE KENNEDY“, dem Popmusikfest der 10.000 Somemrhits. Angekündigt werden für den 3. August unter anderem DJ Francis, die Gloria Game Boyz, DJ ELEETE, Bürger Pe und DJ Herzbeat. Musikalisch steht bei der Party Popmusik aller Genres im Vordergrund, aber immer mit einem ordentlichen Wumms, mensch will ja (und wird es auch tun) tanzen! Da zitieren wir gerne einen Top-10-Hit der Village People von 1980: „You can't stop the music, nobody can stop the music {...} The beat is gonna getcha, beat is gonna getcha...“ Ob Nina Queer auch ihre Hits abfeuern wird? Einen neuen Klopfer hat sie ja gerade am Start, schau mal hier.

3.8., „ROSE KENNEDY – Very Exotic!“, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr

