Rosen, Badebombe, Schokolade und Dinner

× Erweitern Foto: M. Rädel Sonnensittiche, Liebe, Natur Ob diese Sonnensittiche wissen, dass das Gedicht „Parlament der Vögel“ wichtig für den Valentinstag ist?

Foto: www.lush.com Die „Big Squeeze“-Badebombe duftet nach sauren Trauben

Am 14. Februar ist wieder Valentinstag! 💞 Ein schöner Anlass, dem / der Liebsten wieder einmal eine Freude zu machen. Mit einem schönen Essen, Geschenken oder auch zum Beispiel mit etwas Kosmetik des (auch queeren) nachhaltig arbeitenden Unternehmens LUSH.

„Mit unserer diesjährigen Valentinstagskollektion feiern wir die Liebe und die verschiedenen Arten, wie Menschen ihre Liebe zeigen – sei es durch eine große Geste, ein ausgefallenes Geschenk oder eine kleine Aufmerksamkeiten, wie jemandem ein Bad einlaufen lassen. Die neue Kollektion umfasst insgesamt 34 Produkte – davon sind ganze 31 neu“, so das (auch queere) nachhaltig-arbeitende Unternehmen LUSH, das einst die Badebombe erfunden hat.

💞 Am 14. Februar feiert #mensch fast weltweit den Valentinstag, den Tag der Liebenden. Dieser „Feiertag“ geht wahrscheinlich zurück auf einen oder mehrere christliche Märtyrer, die ihren Glauben an Gott, ihre Liebe zu ihm, mit dem Tod bezahlen mussten.Starken Einfluss hatte wohl aber auch das Gedicht „Parlament der Vögel“ des englischen Schriftstellers Geoffrey Chaucer. Sein Werk, es wurde 1383 am Hofe Richards II. erstmals öffentlich vorgetragen, erzählt von einer Versammlung des tschilpenden, gurrenden und gackernden Federviehs, das auf diesem Wege Mutter Natur feiern und zugleich einen Partner finden wollte. Hieraus entwickelte sich nach und nach der Brauch, seinem Liebsten am Valentinstag eine Karte oder Blumen zu schenken, um sich als Partner ins Rennen zu bringen – oder um sich WIEDER ins Rennen zu bringen.