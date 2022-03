Stella und Destiny, Rosetta und Caramel Mafia

× Erweitern Rosetta Rosetta, eine der Dragqueens, die am Samstag für Euch da sind

Und noch viele andere Queers sind am Samstag am Start beim SchwuZigen Silvester im März! Der queere Klub feiert seine Wiedereröffnung als Tanzlokation mit Stars und Newcomern. Und als Silvesterparty ...

Warum eine Silvesterparty? Nun, wann man den Jahresbeginn nachfeiert, kann man ja selbst entscheiden. Und da richtiger Klubbetrieb nun erst wieder möglich wird, lag es auf der Hand, dies im März zu tun. „Wir nutzen die Wiedereröffnung 2.0 als Gelegenheit, um mit euch, unserer super fabelhaften queeren Familie, den Auftakt des neuen Jahres zu zelebrieren“, so Projektleiter Cristian Merean via E-Mail an uns. Angekündigt sind viele Stars der LGBTIQ*-Community, etwa Caramel Mafia, Destiny Drescher und Kakao Katzé sowie Miss Ivanka T, Ployceebell, lisalotta.p und die tolle Rosetta, die viel zu erzählen hat: „Nach dem Abitur bin ich Musiker geworden mit der Band Cinema Bizarre um die Welt gereist. Mein persönliches Highlight: Wir tourten 2009 als Vorgruppe von Lady Gaga auf ihrer Fame Ball Tour durch Nordamerika.“ Der Samstag verspricht eine rauschende Queernacht zu werden: #HappyNewQueer

19.3., „Silvester im SchwuZ“-Wiedereröffnungsparty, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, ab 21 Uhr Bar, ab 23 Uhr Partyeinlass, www.schwuz.de