Rosettas „Bitch Pop“

Bitch Pop. Darf man das denn sagen? Nun, die Dragqueen Rosetta Bleach, bekannt aus unter anderem dem SchwuZ, nennt ihre favorisierte Musik genau so.

Madonnas letztes Album „Madame X“ erreichte Platz 1 in den USA, Fans hoffen auf die DVD, die Blu-Ray zur Tour

Und die offeriert sie uns bei „Deep Temptation“ am kommenden Samstag ab 21 Uhr als Streaming-Event. Was für Musik können wir erwarten? „Ich werde unter anderem Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Britney Spears und Dua Lipa auflegen“, so Rosetta im Chat. Das tut die Drag aber nicht alleine, unterstützt wird Rosetta Bleach von Shantasy (xBrayne), einem DJ aus Leipzig.