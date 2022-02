Rufus wird singen

× Erweitern Foto: T. Hauser Rufus Wainwright

Foto: M. Rädel Admiralspalast 2021, Peter Pane Das 1911 entstandene Theater ist auch ein queerer Ort

Das Konzert Ende März im Berliner Admiralspalast an der Friedrichstraße in Mitte findet statt! Der Abend im Rahmen der Rufus-Wainwright-Europatour wird am 28. März ab 20 Uhr die Besucher mit ungewöhnlicher Musik abseits des Pop-Mainstream erfreuen.

„Ich freue mich darauf, mit Unfollow the Rules durch Europa zu touren. Ich habe mich dort künstlerisch immer sehr wohl gefühlt und mein Mann und ich haben zudem ein Zuhause in Berlin, sodass ich dort einige Zeit verbringen und sogar in seiner Heimatstadt spielen kann“, so der Künstler über sein Heimspiel.

Wainwrights Texte sind teils politisch, romantisch und enthalten viele Verweise auf Popkultur, vor allem aber auf die Oper, für die er eine sehr große Begeisterung hegt. 2009 komponierte er die Musik für Robert Wilsons „Shakespeares Sonette“ am Berliner Ensemble. Rufus Wainwright ist seit 2012 verheiratet mit dem Berliner Theaterproduzenten Jörn Weisbrodt, die beiden haben ein gemeinsames Kind mit der Tochter von Leonard Cohen („Hallelujah“). Am 28.3. können wir den Grammy-ausgezeichneten Singer-Songwriter ab 20 Uhr live erleben. rufuswainwright.com