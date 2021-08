PARTY: letztes „Buchtiges Open Air“

Heute ab 15 Uhr kann man zum letzten Mal unter freiem – ähem – Sommerhimmel abtanzen. Der „MONTAGS RUMMEL“, das „Buchtige Open Air“ lädt ans Paul- und Paula-Ufer an der Rummelsburger Bucht.

Von 16 bis 22 Uhr legen diverse vor allem im Underground populäre DJs auf, unter anderem Baba the Knife und Mira. Da man sich solidarisch zeigt, hält man sich an die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, es gelten die drei Gs: geimpft, genesen, getestet. Und die Veranstalter bitten auf Social Media: „Komm nur, wenn Du gesund bist, und trage immer eine medizinische Maske. Halte dich an unsere Laufwege und nies immer schön in die Armbeuge. Halte immer schön Abstand und verzichte auf KussiBussi und Handshakes.“