„RuPaul's Drag Race“ im HAFEN-Keller

Foto: blu Hafen

Ja, die seit den 1990ern angesagte Bar im Nollendorfplatz-Kiez hat einen Keller. Und der kann genutzt werden für Happenings wie dieses.

Samstags schaut #mensch hier ab 20 Uhr zusammen „RuPaul's Drag Race – Staffel 15“ an. Das passt auch zum Motto der queeren Location: „Die Bar ist mehr als nur eine Bar. Ein HAFEN, offen für Dich und für alle.“

Über RuPaul: Die Dragqueen RuPaul, die seit den späten 1980ern dank Hits wie „Looking Good, Feeling Gorgeous“ und „Supermodel (You Better Work)“ und eben der TV-Show „RuPaul's Drag Race“ weltweit erfolgreich ist, wurde am 17.11.1960 in San Diego/USA geboren. Und zierte schon unser Berliner Cover!

7.1., Hafen, Motzstr. 19, U Nollendorfplatz, 20 Uhr, www.facebook.com/hafen.berlin