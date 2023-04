Ruth Stoner: „TASTY“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Victoria Bacon sorgt für „DIVAS POP“

Eine Party so vielfältig wie Berlin, so wild wie Neukölln, so laut wie Kreuzberg. Und dazu noch „‚lecker‘, queer und 100% halal“, so das Team vom SchwuZ, jenem 1977 an den schönen Start gegangen Klub in Neukölln.

Für Entertainment wird am 21. April Dragqueen Ruth Stoner (großes Bild oben) sorgen, freilich nicht alleine, sie wird von einer Fülle an DJs und DJanes unterstützt. Angekündigt werden unter anderem Victoria Bacon, Caramel Mafia (großes Bild ganz oben), Ban2 und Shayma Al Queer.

Musikalisch setzt #mensch hier auf Beyoncé, Hip-Hop und S.W.A.N.A.-BEATS. Auf seiner Homepage verrät das Team vom SchwuZ über die Party: „In Zusammenarbeit mit den süßesten und kompetentesten Kooperationspartner*innen präsentieren wir Euch jeden Monat die angesagtesten Urban-Sounds mit frischen Liveacts und die besten Habibi Beats & S.W.A.N.A.-Beats für eine pulsierende Atmosphäre.“ Sicherlich eine ungewöhnliche Party, aber definitiv eine Bereicherung der queeren Klubwelt Berlins.

21.4., „Tasty“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr Einlass, 23 Uhr Party