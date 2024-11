Søren Zschockes erotische Kunst

× Erweitern Bild: Søren Zschocke

Ende November feiert „nude male drawing“ seinen sechsten Geburtstag. Wir gratulieren! Mit dabei sind natürlich viele Künstler*innen, die das Projekt mitgestaltet haben.

Auch der multidisziplinäre Dresdner Künstler Søren Zschocke ist mit am kunstvollen und erotischen Start. Los geht das queere Wiegenfest am 29. November in den „nude art drawing"-Räumen von Daniel Schmude-Sterling (Warschauer Straße 59 a, 3. Etage, 3. Hinterhof, S-Bahnhof Warschauer Straße) um 19 Uhr. Wir wünschen viel Spaß und freuen uns auf neue Werke!

www.instagram.com/nudelivedrawingberlin, www.instagram.com/arteberghain

