SaarowTherme – endlich Zeit zum Entspannen

Wann hast du das letzte Mal so richtig eine Auszeit genossen? Umgeben von traumhafter Natur am idyllischen Scharmützelsee in Bad Saarow, ist die SaarowTherme genau der richtige Ort an dem du dich vollkommen der Entspannung hingeben und die Tiefenwärme genießen kannst.

„In unserer Saunalandschaft und PanoramaSauna findest du alles, was das Saunaherz begehrt. Die Wärme der Saunen, der zarte Duft der Aufgüsse, die natürliche Farbe und Textur des Saunaholzes – Hier verbindet sich alles zu einem zeremoniellen Saunaerlebnis, dass alle Sinne berührt.“ Wähle zwischen finnischer HikiSauna, kreislaufschonender Bio- und KinoSauna oder genieß die wunderschöne Aussicht auf die umliegende Natur aus der PanoramaSauna. Modern gestaltet findest du hier eine KeloSauna, SalzSauna, BrotbackSauna und ein großes Dampfbad. „Zieh dich mit deinem Lieblingsroman in unseren Ruheraum mit Kamin zurück. Lass in wohliger Wärme die Seele baumeln, während es romantische aus dem Kamin knistert.“ Ob mit Partner oder ganz für dich allein, in der SaarowTherme kannst du loslassen und eine Auszeit genießen, in der jeder Moment wertvoll ist.

„Sternstunden“ in der SaarowTherme: Jeden letzten Freitag im Monat (Oktober – April) haben die SaarowTherme bis 1 Uhr für geöffnet. Ab 21 Uhr ist der Übergang zur Sauna oder zum Bad gratis. Nächste „Sternstunden“-Termine: 28. Feb., 28. März und 25. April.

SaarowTherme, Bad Saarow Kur GmbH, Am Kurpark 1, 15526 Bad Saarow, Tel. 033631 8680, info@bad-saarow.de, www.SaarowTherme.de