Gemeinsame Zeit in der SaarowTherme – das schönste Geschenk

Zeit ist Luxus gefüllt mit dem was uns wirklich gut tut. Verbracht mit Menschen, die unser Leben bereichern. Welch besserer Ort diese kostbare Zeit gemeinsam zu verbringen, als in die SaarowTherme in Bad Saarow. Denn wenn es draußen kalt und trüb ist, wird Ihnen hier eine Vielfalt an wohlig warmen Wellnesswelten geboten.

Die modernen Thermalsolebecken im Innen- und Außenbereich erfüllen alle Wünsche, die sich entspannungssuchende Gäste vorstellen können. Whirlpools, verwöhnenden Unterwassermassagedüsen, Strömungskanal und das AquaSound Stimmungsbad laden Sie dazu ein die pflegenden und vitalisierenden Kräfte der bis 36°C warmen Natursole hautnah zu erleben.Tauchen Sie ein in eine Welt voller Wärme, Duft und wohltuender Pflege und genießen Sie ein Saunaerlebnis der besonderen Art in unserer Saunalandschaft und PanoramaSauna.

Der Blick auf Natur und See, die Wärme der Saunen, der zarte Duft der Aufgüsse und die natürliche Textur des Saunaholzes – alles verbindet sich zu einem zeremoniellen Saunaerlebnis, das alle Sinne berührt. Ob Anwendungen mit dem Bad Saarower Naturmoor, Massagen, Wellnessbäder sowie Ganzkörperpackungen, in unserem Wellnessbereich können Sie loslassen und gemeinsam ein breites Spektrum an Anwendungen erleben. Genießen Sie gemeinsam mit Ihren Liebsten eine Auszeit vom stressigen Alltag, tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes und gönnen Sie sich die Zeit, sich zu verwöhnen und zu belohnen.

SaarowTherme, Bad Saarow Kur GmbH, Am Kurpark 1, 15526 Bad Saarow, Tel. 033631 8680, info@bad-saarow.de, www.SaarowTherme.de

