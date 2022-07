Drinks und Lavendelduft: Saint Jean

Salut! Schon seit Jahren sind wir Fans der Bar Saint Jean. Und nicht nur wir, auch Jochen Schropp. Und Comedian Daniel-Ryan Spaulding drehte hier schon einen seiner extrem lustigen – und biestigen – Clips.

Die Bar in der Ziegelstraße in Mitte, DIE queere Bar nahe der Friedrichstraße schafft den Spagat zwischen entspannter Kiezkneipe und hippem Hipster-Treff. Mensch kann hier ganz entspannt mit Freund*innen klönen oder sich am edlen Interieur erfreuen und sich wichtig fühlen. Dieses Jahr wird der 10. Geburtstag begangen, wir gratulieren!