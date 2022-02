× Erweitern Foto: www.barsaintjean.com Bar Saint Jean

„GYM TONIC“ ♂ Saint Jean TV-Stern Jochen Schropp ist übrigens gerne hier ...

Wir empfehlen dir diese populäre Szenebar. Ein queerer Treff ohne viel Chichi, dafür Longdrinks und Entspannung im Berlinale-Trubel, der heute mit dem TEDDY AWARD seinen queeren Höhepunkt erlebt.

Was gibt es Schöneres, als mit anderen gesellig ins Wochenende zu chillen? Heute kannst du das ganz hervorragend ab 20 Uhr in der Bar Saint Jean in Mitte.

Luigi Di Venere freut sich bei „GYM TONIC“ (der Name erinnert etwas an Bob Sinclars Klubhit ** ...) auf das queere (nicht nur bärige) Publikum! Hier ist Queer, Mann* und Freund*in richtig, wenn man locker reden und dabei Leckeres trinken möchte. Community-Spaß in Berlins Mitte, klasse.

18.2., Bar Saint Jean, Ziegelstraße 29, 20 Uhr, U Oranienburger Straße, www.barsaintjean.com

** von Bob Sinclar stammt das ORIGINALE „Gym & Tonic“, das er einst zusammen mit Daft Punk komponiert hatte, es wurde dann von Spacedust erfolgreich gecovert