„SALOMÉ 70“ in der Galerie Deschler

× Erweitern Bild: Salomé, Foto: Martin Oskar Kramer Der in Karlsruhe geborene Künstler erlangte nicht nur in Berlin große Bekanntheit. Künstler wie Henning von Berg, Joko Koma und Romy Haag schätzen ihn und seine Kunst, selbst Helmut Newton arbeitete mit ihm zusammen.

Die Galerie Deschler in der Auguststraße in Mitte eröffnet diesen Donnerstag eine Ausstellung, die das bahnbrechende Werk Salomés feiert.

Der Anlass ist natürlich, #mensch kann es anhand des Titels der Ausstellung vermuten, der 70 Geburtstag des Wahlberliner Künstlers, ab den 1970ern Wegbereiter der heutigen so gerne gelebten Diversity. „Seine Werke spiegeln die energiegeladene und rebellische Punk-Atmosphäre wider, die Berlin zu dieser Zeit prägte. Seine Kunst und sein mutiger Einsatz für Freiheit und Toleranz haben maßgeblich zur Gestaltung des heutigen Berlins beigetragen – eines Berlins, das weltweit für seine Offenheit und Vielfalt bekannt ist. Die Ausstellung SALOMÉ 70 erinnert daran, dass die Errungenschaften in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Vielfalt das Ergebnis eines langen und mutigen Kampfes sind“, verrät die Galerie dazu online. Mehr über Salomé erfährst du in unserem Interview.

12.9, Salomé: „SALOMÉ 70“, Galerie Deschler, Auguststraße 61, 19 Uhr, www.deschler-berlin.de

Wir sind auch auf Instagram: