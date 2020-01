Schnurrbart-Bar im Barbezirk

Neukölln ist einer der angesagtesten Stadtteile Berlins. Und auch queeres Leben ist hier tonangebend.

Unaufgeregt, mitunter gemütlich, dann wieder aufgedonnert und dem Hype verschrieben, hier zeigt die Stadt all ihre Facetten. Wer szenig ausgehen will, muss hier nicht in – teurer werdende – Klubs, nein, Spaß und spaßigen Firlefanz gibt es hier auch in den Bars. Besonders ans Herz gewachsen ist uns diese Bar am U-Bahnhof Leinestraße.