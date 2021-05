Gönn' Dir mal eine Latte!

× Erweitern Foto: M. Rädel Blumen, Frühling, SAVOR BAR Piano- und Popmusik-Klänge umschmeicheln sanft beim Kauf bei der Bar, Blumenschmuck gibt es auch

Foto: M. Rädel SAVO BAR Ein Einhorn? Hm, ein Zweihorn

Schnell mal einen Latte macchiato genießen, dazu muss man nicht in einen Späti, man kann auch die Community unterstütze und ihn hier holen. Oder ein gesundes Ingwer-Getränk, ein Bier, einen Cocktail oder einen klassischen Milchkaffee. Die queere SAVO BAR in Neukölln bietet alles an – und das schmeckt immer sehr lecker.

In der Weisestraße/Ecke Okerstraße in Neukölln kann man beim „Cocktail to Go“-Angebot genießen, was einst gesellige Freude bereitete. Via Straßenverkauf direkt im Hipster-Kiez.

Im Schillerkiez freut sich das Team der Bar auf „Cocktail-Schlürfer, Bier-über-den-Kopf-Stülper, Querbeet-Säufer sowie Freunde und -Feinde“, um sie aus ihren vintagegeküssten Räumen heraus zu bewirten. Ein kleines Highlight in Corona-Zeiten, eine Möglichkeit, sich mit Abstand und unter Einhaltung der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfun der Pandemie zu treffen. Open Air und mit Genuss.

SAVO BAR, Weisestr. 35, U Leinestraße, www.savobarcafe.de