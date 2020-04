SAVO BAR: Gutscheine und Außer-Haus-Verkauf

× Erweitern Foto: M. Rädel SAVO BAR Ein Einhorn? Hm, ein Zweihorn

Foto: M. Rädel SAVO BAR

Einkehren in Bars geht aus gutem Grund noch nicht, auf ein Kaltgetränk mit Kick muss man nach einem langen Homeoffice-Tag trotzdem nicht verzichten.

Und wir wollen dir hier nicht ans Herz legen, jeden Tag Alkohol zu trinken! Aber zumindest hast du die Möglichkeit in der Weisestraße/Ecke Okerstraße in Neukölln beim „Cocktail to Go“- Angebot das ab und an zu genießen, was einst gesellige Freude bereitete.

In der SAVO BAR freut sich ein queeres Team auf „Cocktail-Schlürfer, Bier-über-den-Kopf-Stülper, Querbeet-Säufer sowie Freunde und -Feinde“, um sie aus ihren vintagegeküssten Räumen heraus mit zum Beispiel Cocktails, Bier und Gin Tonic zu bewirten.

Du kannst der durch die Corona-Pandemie bedrohten Bar aber auch anders helfen, indem du Gutscheine kaufst. Schau mal hier: helfen-shop.berlin/dein-unternehmen/savo-bar-cafe

SAVO BAR, Weisestr. 35, U Leinestraße, www.savobarcafe.de