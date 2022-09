„SCARAMOUCHE!“ im SchwuZ

× Erweitern Grafik: Queen, Foto: M. Rädel Queen, PomoZ DJ PomoZ ist mit am Start

Foto: CBS Records International freddie Freddie Mercury 1985

Das SchwuZ feiert die Band Queen und ihren Sänger Freddie Mercury mit einer Sause samt Lesung.

Los geht „SCARAMOUCHE!“ am 23. September um 19 Uhr, die Party um 23 Uhr, bis zum Folgetag 7 Uhr kann das musikalische Vermächtnis der Truppe um den München-Fan und berühmtesten Schnurrbart der Musikgeschichte, Freddie Mercury, gefeiert werden.

Also freu dich auf und über Hits wie „Bohemian Rhapsody“, „We Are the Champions“, „Breakthru“, „Another One Bites the Dust“, „Flash“, „Radio Gaga“ und „Don’t Stop Me Now“. Für den 23. September angekündigte DJs und Künstler*innen sind unter anderem Bambi Mercury, Miss Ivanka T., PomoZ, Daddy Disco und Rachel Intervention. Der Eintritt bei „SCARAMOUCHE!“ beträgt 15 Euro. Wer sich über den Partynamen wundert: Der prahlerische Scaramouche, Scaramuz oder auch Skaramuz ist eine komische Figur, ein Soldat, des italienischen Volkstheaters, die Freddie Mercury gerne „zitierte“.

23.9., „SCARAMOUCHE!“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr