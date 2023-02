„Schall&Rausch“ in Neukölln

Vom 17. bis zum 26. Februar lädt die Komische Oper Berlin ein zum „Festival für brandneues Musiktheater“, zu „Schall&Rausch“. Via E-Mail verrät die Berliner Kulturinstitution mehr.

„Schall&Rausch pulsiert im Rhythmus der Gegenwart und kratzt am Putz des Musiktheaters. Es gibt einen Ausblick auf eine mögliche Zukunft des Genres und zugleich auf die bevorstehende Sanierungszeit, in der die Komische Oper Berlin ihr Stammhaus verlässt und an verschiedenen Orten der Stadt zu Gast sein wird. Ohne Scheu vor Melodien, Beats und Stroboskopen bringt die Komische Oper Berlin das Musiktheater zehn Tage lang zum Glühen. Performance trifft auf Konzert, Profis auf Laien, Lokales auf Internationales …“, so André Kraft von der 1904 erstmals gegründeten Komischen Oper.