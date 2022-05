„Scheanes“ aus Österreich

Foto: ADA hygge, Sessel

Österreich ist bekannt für Mozart, Berge, Ski, Torten und Falco. Aber auch in Sachen Design tut sich hier Interessantes. Uns besonders angetan hat es dieser Ohrensessel „Cozy Tall“ von TOM TAILOR, den der Polstermöbelhersteller ADA für das Hamburger Modehaus entworfen und gefertigt hat.

„Bei der Gestaltung eines Möbels kommt es auf das ideale Zusammenspiel von rationellen Komponenten wie Funktion, Benutzerfreundlichkeit und Kosten mit ansprechender Optik, also Form und Materialien, an. Außerdem spielt natürlich die Umsetzbarkeit eine entscheidende Rolle. Denn Ziel ist es schließlich, Produkte zu gestalten, die vervielfältigbar sind“, verrät Thomas Probst, Head of Design von ADA dazu. www.ada.at