Schick und geschützt: SVEN-HOLGER

Foto: M. Rädel Kaschmirziege Ein prächtiger Kaschmirziegenbock aus und in Berlin

Wer sich gerne von der Masse abhebt, dem könnte die Mode dieses Labels gefallen. SVEN-HOLGER aus Berlin ist unser Tipp für dich.

Edle Materialien wie die Kaschmirwolle der Edelhaarziege und beste Verarbeitung überzeugen auch hohe Ansprüche.

Das „Cashmere Casual Jacket“ – innen und außen 100% Kaschmir – ist in diversen Farben nach Selektion bestellbar, so der Designer Sven-Holger Behnke. In seiner Mode kommst du schick und geschützt durch all die Wetterlagen. Und auf Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit wird bei SVEN-HOLGER auch geachtet. www.sven-holger.com