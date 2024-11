Connection erstmal zu?!

× Erweitern Connection Das Connection eröffnete 1989, zuerst gab es hier das „Chez Romy Haag“

Expand Connection Berlin Im November und Dezember hat das Connection wie gewohnt geöffnet

Schon seit Tagen verdichten sich die Gerüchte, nun meldet sich der aktuelle Manager der schwulen Traditionsadresse Connection, Dirk Maschke (kleines Bild rechts), bei uns.

Via E-Mail an die Redaktion lässt er die Bombe platzen: „Ab Januar schließt das Connection, dem Hauseigentümer gefällt nicht, was ich mit dem Connection mache und möchte mich nicht als Nachmieter haben …“. ** Ein längeres Statement soll noch folgen.

Zur Geschichte des Klubs: Ihre erste Hochphase hatte die Location in den Neunzehnsiebzigern. 1974 eröffnete Sängerin, Autorin und trans* Ikone Romy Haag dort ihr „Chez Romy Haag“. Internationale Stars wie Freddie Mercury, David Bowie und Grace Jones feierten dort, die schwule Szene genoss das Nachtleben. 1983 verkaufte Romy Haag dann ihren Klub – und ebnete so den Weg für das heutige Connection, das 1989 eröffnete. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Umbauten und Erweiterungen, etwa einen Shop. Und für eine kurze Zeit hieß das Connection sogar anders: Factory. Schnell kehrte das damalige Team aber wieder zum Namen Connection zurück und hielt den Kult um einen der queeren Traditionsklubs der Hauptstadt am Leben. 2023 wurde einmal mehr umgebaut und es ging erfolgreich weiter, trotzdem ist jetzt wohl bald Schluss. Vorerst, denn es gibt durchaus Gastronom*innen, die es weiter betreiben wollen. Wir bleiben dran. www.connection-berlin.de

** der Text wurde von uns etwas korrigiert, nicht inhaltlich verändert

Wir sind auch auf Instagram: