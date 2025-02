Schmelztiegel der queeren Szenen

× Erweitern Foto: M. Rädel Tobias und Gastgeberin Chantal

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Eigentlich immer da: Autor Thomas Götz von Aust und Dragqueen Gitti Reinhardt

„Chantals House of Shame“ im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände – ein Berliner Partyklassiker seit den 1990er-Jahren.

Seit gefühlten hundert Jahren, okay, dieses Jahr werden es 26 (!), kommen hierher einfach alle, die das Wochenende schon am Donnerstag mit House, etwas Pop und Technolektro einläuten wollen. Und dass Künstler wie Thomas Götz von Aust und Tobias Ecke hier arbeiten, garantiert auch eine abwechslungsreiche Mischung in Sachen Publikum. Hier vermischen sich die Subkulturen! Wenn DJs wie Gitti Reinhardt ab und an spaßige Pop-Scheiben im Cagefloor auflegen, dann gibt’s für alle kein Halten mehr: „Life Is a Flower“!

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

Wir sind auch auf Instagram: