Schmuckstücke aus Silber und Gold

Foto: www.buddhatobuddha.com

Firmengründer Batul Loomans war 1997 auf einer Meditationsreise durch Südostasien unterwegs, als er auf die Idee kam, Schmuck zu entwerfen. Freilich nicht irgendeinen Schmuck. Accessoires mit einer tieferen Bedeutung.

„Die Glieder des Armbands stellten die Verbindung zwischen zwei Wesen dar, und das Armband sollte schwer sein, um ihm Halt im Leben zu geben. Zusammen mit einem Silberschmied vor Ort erweckte er diese Skizzen zum Leben: die Geburtsstunde von Buddha to Buddha und unserem ersten Armband“, so das Unternehmen Buddha to Buddha auf seiner Homepage.

Aktuell wirbt das Lifestyle-Unternehmen, das in Asien anfertigen lässt, mit dem 1986 geborenen Model und Schauspieler Eugen Bauder-Taibi. Der sagt über die Zusammenarbeit: „Buddha to Buddha entwickelt sich stets weiter. Jedes einzelne Piece ist handgefertigt in Bali, was es zu einem Masterpiece macht“. Ein schmuckes Geschenk, ein schönes Accessoire sind die Ketten auf jeden Fall. www.buddhatobuddha.com