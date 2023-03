Schmutziges Hobby ★ Jade Pearl Baker

× Erweitern Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker Bekanntheit erreichte die queere Jazzerin 2017 durch ihre Teilnahme bei „The Voice of Germany“

Foto: @blu_germany Bar zum schmutzigen Hobby

Heute, am 15. März, wird Jade Pearl Baker ab 20 Uhr in der Bar „Zum schmutzigen Hobby“ auftreten. „Ungewaschen zum Vernaschen“ ist der Name ihres Programms, das sie in der queeren Bar auf dem RAW-Gelände präsentiert.

Auf Social Media freut sich vorab das Team der Friedrichshainer Bar: „Endlich haben wir es geschafft, mal wieder Jade Pearl Baker in die Bar Zum schmutzigen Hobby zu locken. Und das gleich mit einer vollkommen neuen Show. Freut euch auf einen lockeren, spaßigen und unterhaltsamen Abend mit Performance, Livemusik, Tanz und Party“ – na, das klingt doch wunderbar, oder? Wir wünschen viel Spaß!

15.3., Jade Pearl Baker „Ungewaschen zum Vernaschen“, Bar zum schmutzigen Hobby, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 20 Uhr, www.zumschmutzigenhobby.de