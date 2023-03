Schnee, Sport und ein Schuss Erotik

Foto: @o._._.schulze

Oliver aus Brandenburg nahm am Wochenende bei einem Sportwettbewerb in Burgstädt in Sachsen teil. Malerisches Spätwinterwetter und einen märchenhaften Gasthof gab es obendrauf. Wir fragten kurz mal nach.

Warum bist du nach Burgstädt gereist? In Burgstädt bin ich gelandet, weil eine Sportkollegin, die zum Wettkampf mitgekommen ist, die Übernachtung gebucht hatte. Etwas weiter von Chemnitz entfernt, aber dafür günstiger, gemütlicher und kein Chichi ... Der Wettkampf wurde in Chemnitz im Sportforum ausgetragen.

Wie hälst du dich fit? Da ich ja fünfmal in der Woche trainiere, habe ich einen ausgewogenen Trainingsplan, an den ich mich halte. Der beinhaltet zweimal Krafttraining, abgestimmt auf meine Disziplin Weitsprung sowie Oberkörper und an den anderen drei Tagen wird die Schnelligkeit, Ausdauer und Technik trainiert.

Was hat dir an Burgstädt besonders gefallen? An Burgstädt haben mir die Ruhe, das Ländliche und der Schnee, der über Nacht kam, gut gefallen.