Schock bei der AHA

Expand Foto: M. Rädel Rosa von Praunheim Die AHA ist und war wichtig für die Berliner LGBTIQ*-Community, auch Regisseur Rosa von Praunheim ist der AHA – auch aus der gemeinsamen Geschichte heraus – verbunden.

Heute erreichte uns eine E-Mail, die unschöner nicht sein könnte. Die AHA Berlin ist in großer Not! Denn der Verein hat vom Vermieter eine Änderungskündigung erhalten – verbunden mit der Absicht, die derzeitige Miete nahezu zu verdoppeln, so das Team der 1974 gegründeten AHA, einem der Motoren der deutschen LGBTIQ*-Bewegung des 20. Jahrhunderts.

„Die AHA Berlin (...) ist als einer der ältesten queeren Vereine Deutschlands mit einer aktuellen Kündigung der seit 2010 genutzten Räumlichkeiten und einer damit verbundenen angestrebten extremen Mieterhöhung konfrontiert“, so Maren Arnhold, Mitglied des AHA-Berlin-Vorstandes via E-Mail an uns. Was ist genau passiert?

Wir zitieren aus dem uns vorliegendem PDF: „Die Hauseigentümerin hat den Mietvertrag der AHA (Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft e.V.) zum Ende Oktober 2025 gekündigt, um einen deutlich erhöhten Mietzins zu erzielen. Die Steigerung, der sich die AHA zu einer Fortführung des Mietverhältnisses stellen müsste, beträgt fast 100% der aktuellen Miete. Eine solche Miete ist aus unserer Sicht völlig unrealistisch und für den ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement und Spenden getragenen Verein nicht leistbar. Aus diesem Grund hat die AHA auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen, die Räume in der Monumentenstraße 13 nach mehr als 15 Jahren spätestens Herbst 2025 zu verlassen und alle Energie darauf zu richten, einen neuen Ort für die vielfältigen Angebote des Vereins zu finden. Der Fokus liegt dabei auf Räumen möglichst innerhalb des S-Bahn-Rings, die eine langfristige Perspektive und eine möglichst stabile Miete ermöglichen. Zugleich prüft der Verein Möglichkeiten, eigene Räumlichkeiten für eine sichere Zukunft seiner Aktivitäten allein oder gemeinsam mit anderen queeren Akteuren zu erwerben. Hierbei ist jede Form der Unterstützung sehr willkommen, insbesondere Hinweise auf geeignete Räume, Beratung und praktische Hilfen beim möglichen Eigentumserwerb und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zu dieser Thematik.“ www.aha-berlin.de

