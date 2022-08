Schwestern im Tiergarten

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: Kauffmann Studios Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz Die Schwestern des „Ordens der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“ setzen sich immerzu für die Community ein

Noch in den 1990ern wäre das innerhalb der schwulen Community eine Aussage gewesen, die eigentlich aussagen sollte: Schwule im Tiergarten. Das ist nun nicht mehr so, und das ist gut **. Aber trotzdem gibt es Schwestern aus der LGBTIQ*-Community im Tiergarten in Berlin-Mitte, die vom Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, die sich im Kampf gegen Aids und für HIV-Positive einsetzen.

Und diese Bunten laden ein zum traditionellen Tiergartenpicknick ein. Endlich wieder! Denn „Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 das Tiergartenpicknick leider ausfallen musste, freuen wir uns ganz besonders auf das Tiergartenpicknick 2022! Selbstverständlich seid ihr alle wieder herzlich zu unserem traditionellen Picknick auf der Tuntenwiese im großen Tiergarten eingeladen. Dieses Picknick ist unser Dank an die Gemeinde für die großartige Unterstützung mit Spenden oder helfenden Händen. Ohne euch könnten wir all die guten Werke nicht verrichten“, so die Schwestern auf Social Media, die dann auch noch „Glitzerküsse“ sendeten.

14.8., Tiergartenpicknick, Tuntenwiese, Tiergarten, 15 Uhr

** Gefahr von einhergehender Abwertung von Weiblichkeit