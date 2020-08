Schwule Aktmalerei in Lichtenberg

Wir berichteten ja bereits über die Art, wie Folsom 2020 stattfindet und auch darüber, was das mit Lars Deike zu tun hat. Nun kommt noch ein Event dazu, bei Lars Deike, aber nicht (nur) von ihm.

Am 11. September startet Daniel M. Schmude auf dem Gelände von Lars Deike mit seinem in der Vergangenheit so erfolgreichen Aktmalen in der Community. Wie viele selbstständige Kreative musste er seit März auf vieles verzichten, unlängst kam er „zurück“ und ließ unter freiem Himmel malen, jetzt dann auch bei Herrn Deike.