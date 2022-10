Voll schwule Geschenke

Gif: www.peachykings.com

In den nächsten Wochen kommen sie wieder auf uns zu, die Firmenfeiern, Adventstreffs mit den Freund*innen und natürlich das Fest der Feste, Weihnachten.

Wir haben da einen Tipp für dich, wo du ausgefallene Objekte und schwulen Zwirn bekommen kannst: bei „Peachy Kings – Cheeky Stuff for Cheeky Mates“.

Von Kerzen über „Tom of Finland“-T-Shirts, Taschen bis hin zu Kalendern und sogar Malbüchern (für Erwachsene!) gibt es hier fast alles, was das schwule Herz begehrt. Wohn- und Mode-Accessoires, die nicht zu derb, dann aber doch ziemlich queer sind, Dinge, die #mensch nicht unbedingt braucht, die das Leben aber auf jeden Fall bunter und damit schöner machen. Und auf jeden Fall immer ein Geschenk, das im Freund*innenkreis oder im Betrieb und in der Familie für viele Kichereien und Grinsen sorgen wird. www.peachykings.com

