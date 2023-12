Schwule Sichtbarkeit und queeres Vergnügen

× Erweitern Foto: M. Rädel TOM'S, Berlin

Foto: M. Rädel Eisenherz

Diese Bar kenn #mensch unter verschiedenen Namen: „Tom's Bar“, „Tom's Bar Berlin“ oder auch „TOM'S BERLIN“.

Immer ist es aber DIE Adresse in der Motzstraße 19, die Männerherzen schneller schlagen lässt, wenn #Mann Lust auf Flirten, Cruising oder auch nur ein Bier hat. Direkt neben der seit Jahrzehnten populären Bar befindet sich der queere Imbiss „Toms Wurst“ und wenige Meter weiter die Galerie, der Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23).

Wer über die Feiertage Besuch hat oder wer seine Szene neu entdecken will, der sollte dem Kiez am Nollendorfplatz einen Besuch abstatten. Hier kommt dank unter anderem der Galerie The Ballery (Nollendorfstraße 11) auch die Kunst nicht zu kurz, zudem locken Cafés wie das Romeo und Romeo (Motzstraße 20) sowie das Berio (Maaßenstraße 7) oder kerlige Adressen wie die Scheune (Motzstraße 25) und Läden wie Brunos (Maaßenstraße 14). Zwei populäre Klubs gibt es hier auch: das Connection (Fuggerstraße 33) und das Metropol (das ist der Prachtbau direkt am U-Bahnhof Nollendorfplatz). Unter den Gleisen der U-Bahn findest du aktuelle auch die „Christmas Avenue“, einen queeren Weihnachtsmarkt.