Das Schwule Museum schließt schon ab heute und wird erst wieder im Dezember seine Türen für Besucher öffnen.

Via E-Mail schrieb uns das Team der queeren Institution: „Das Schwule Museum bleibt vom 30. Oktober bis einschließlich 1. Dezember 2020 vorübergehend geschlossen. Damit folgen wir der zehnten Änderung der Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats. Die vorübergehende Schließung betrifft sowohl die Ausstellungen als auch das Archiv und die Bibliothek. Die für 26. November geplante Eröffnung der Ausstellung Intimacy: New Queer Art From Berlin and Beyond wird verschoben, der neue Termin wird bald bekanntgegeben.“

Emotionaler wurde das Team auf Facebook: „Ihr werdet uns in dieser Zeit wahnsinnig fehlen, aber wir sind überzeugt, dass wir danach eine umso schönere Zeit zusammen haben werden. Wir schicken euch Küsse und freuen uns, wenn ihr uns schreibt!“

Über das Museum

Das Schwule Museum (einst mit „*“ am Ende des Namens) wurde 1985 gegründet und ist seitdem zweimal, zuletzt 2013, zwecks Vergrößerung umgezogen, aktuell residiert man in der Lützowstraße 73, in Mitte-Tiergarten. Vier Ausstellungsräume und ein Café, auch für Veranstaltungen nutzbar, eine Präsenzbibliothek mit Rechercheplätzen sowie Büroräume und eine Werkstatt bilden einen Ort, der über die Diversität von sexuellen Identitäten und Geschlechterkonzepten informiert. Im Dezember wird (hoffentlich) der 35. Geburtstag gefeiert.

Hier kannst du spenden: www.schwulesmuseum.de/unterstuetzen

www.schwulesmuseum.de