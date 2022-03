Amy Strong ★ „Lipstick Karaoke“

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong

SchwuZ Der Klub präsentiert sich frisch renoviert

Der 1977 gegründete Klub feiert noch dieses Jahr seinen 45. Geburtstag. Wesentlich jünger ist da die Dragqueen Amy Strong, die heute ab 20 Uhr in diesem legendären Safe Space mit und bei „Lipstick Karaoke“ loslegen wird.

Am dritten Freitag im Monat lädt die schlagfertige LGBTIQ*-Aktivistin Amy ins SchwuZ in Neukölln ein, zu singen und gemeinsam Spaß zu haben. Gemeinsam Karaoke-Spaß haben, zu singen, zu schmettern, zu schmachten! Es wird sicherlich lustig und divers werden, denn im SchwuZ kommen sie einfach alle zusammen: Diven, Fetisch-Punks und „Otto Normalbürger*in“, Betty BücKse, Hipster und Aktivist*innen. Ab 19 Uhr kann man schon – geimpft oder genesen und mit einem zusätzlichen tagesaktuellen Test von einer zugelassenen Teststelle – in die nach einer legendären queeren Aktivistin benannten „Pepsi Boston Bar“ eintreten, um dort das Wochenende einzuläuten. Schriftlich erklärt das Team vom SchwuZ auf Social Media: „Pepsi Boston als Namensgeberin ist eine Tuntenlegende. Sie ist einer der vielen Männer in Frauenkleidern, die mit ihrer Kreativität und ihrem politischen Willen die frühe SchwuZ-Geschichte geprägt haben. Wie so viele ihre Kolleg*innen verstarb sie an den Folgen von Aids. Wir verneigen uns mit dieser Bar hochachtungsvoll vor ihr.“

18.3., Lipstick Karaoke, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr