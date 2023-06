Überm Regenbogen? Nein, in Neukölln: „Queen’s Land“

× Erweitern Grafik: www.schwuz.de Bambi Mercury Rechts im Bild: Bambi als Prinzessin Leia Organa („Star Wars“)

Foto: M. Rädel Irrenhouse: DJ Simon LaCoste Herr Croco

Berlin braucht Veranstaltungen wie diese, die LGBTIQ*-Sichtbarkeit und Glamour feiern. Eskapismus vor den Sorgen der Welt, Lebensfreude im Discolicht.

So viele anti-queere Übergriffe wie nie in Berlin, so viel verbale Gewalt. Trotzdem: Es ist richtig und richtig wichtig, dass das SchwuZ genau hier, in einem „Problemkiez,“ ist. Und dass hier ein Safe Space geschaffen wurde, der zudem klubbige Freude bereitet.

Zum Beispiel mit Partys wie der „Queen's Land“ von und mit TV-Stern Bambi Mercury. Für den 17. Juni angekündigt werden unter anderem Dragqueen Destiny Drescher, DJ Herr Croco, Dragqueen Cordova, Dragqueen Santana $exMachine und DJ PomoZ. Die Türen öffnen sich in der Rollbergstraße 26 um 22:30 Uhr, der Eintritt beträgt 19 Euro. „Freut Euch auf eine galaktische Show und nehmt euch in acht vor geladenen Laserschwertern“, so das Team des Klubs auf seiner Homepage.

17.6., „Queen's Land“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr Einlass, 23 Uhr Partybeginn