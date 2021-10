Pepsi Boston Bar 💋 SchwuZ 💋 Biggy

„A Biggy Night… Ich freue mich jetzt schon drauf, mit Euch den Freitagabend zu verbringen“ Biggy van Blond wird am 29. Oktober die Pepsi Boston Bar im SchwuZ bespielen.

Über dieses neue Konzept verrät das Team vom Klub: „Mit der Pepsi Boston Bar bietet das SchwuZ jetzt auch einen Raum unter der Woche und zum Vorglühen am Wochenende an. Ein Raum, wo sich Queers begegnen und sich austauschen, gemeinsam lachen, flirten und knutschen können. Ohne dass Lady Gaga oder Techno aus den Klubboxen dröhnt. Aber ein Darkroom um die Ecke lockt. Wir öffnen Mittwoch bis Samstag ab 19 Uhr. Eintritt ist frei. Starttermin ist der 27. Oktober“ – und am Freitag legt hier Biggy van Blond los.