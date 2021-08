Hundertprozentig natürlich, SCHWUZig und fair

× Erweitern Foto: istockphoto.com/South_agency Kaffee, Mann und Hund

Foto: M. Rädel Kaffee im blu Verlag In Italien wird der Milchkaffee Caffè Latte, in Frankreich Café au Lait, in Spanien Café con Leche und in Österreich Melange genannt. Er besteht aus Milch und Filterkaffee oder Espresso

Der berühmte Milchkaffee am Morgen wurde schon in einem unsäglichen Schlager ** besungen und das dann von Oliver Kalkofe herrlich parodiert, kein deutscher Krimi ohne die Szene an der Kaffeemaschine, den Schwenk auf die dampfende Tasse. Und jetzt kommt das SchwuZ in Spiel. Und die coole Band LAING.

Denn die seit Beginn der Corona-Pandemie in Sachen Nightlife pausierende Szeneadresse in Neukölln bietet jetzt auch Kaffee an. Nein, sie wurde kein riesiges Café, das SchwuZ hat seinen Webshop hervorragend und nachhaltig ausgebaut und präsentiert jetzt mit „Morgens immer müde“ seinen eigenen Kaffee – in Zusammenarbeit mit der KBK Kaffeerösterei Berlin Kreuzberg GmbH und der Band LAING, die mit „Morgens immer müde“ 2012 auf Platz 9 der Charts klettern konnte. DIE haben das coole Lied zum braunen Wachmacher.

„LAING liegt das Thema Organspende sehr am Herzen. Diese Aufklärungsarbeit unterstützen wir sehr gerne und daher legen wir jeder Bestellung einen Organspendeausweis mit weiteren Informationen zu diesem Thema bei“, ergänz das Team vom SchwuZ noch abschließend. Und hier geht es zum Webshop, zum Kaffee (500 Gramm, 14,95 Euro, ganze Bohnen (Arabica und Robusta)), zum szenigen Espresso: MorgensImmerMüde.

** Monika Martin ist sicherlich ein lieber Mensch, ihre Musik gefällt uns allerdings nicht