SchwuZ: „Pepsi Boston Bar: Shaking the Habitual“

× Erweitern Foto: M. Rädel Pepsi Boston Bar „Die Pepsi Boston Bar öffnet immer von Mittwoch bis Samstag ab 19 Uhr. Der Eintritt ist unter der Woche – und auch am Wochenende bis 22:30 Uhr – kostenfrei“

Foto: M. Rädel Jordan Snapper

Ungewöhnliches an beliebter Stelle. Am 30. August erwarten dich ab 19 Uhr bei „Pepsi Boston Bar: Shaking the Habitual“ unter anderem PomoZ, Jordan Snapper, Curvy Fries, Exildiscount und Rana Hava im SchwuZ in der Rollbergstraße 26.

Auf seiner Homepage verrät die 1977 an den Start gegangene Klub- und Kulturstätte queerer Natur: „Wir verlassen an diesem Abend das gewohnte DragPop Mainstream Millieu im SchwuZ und begeben uns auf neue, verschlungene Pfade der Musikkultur“.

Und eine Show soll es auch geben. Angekündigt werden Agnes Mitchell, Concealia Knows, Lana Labia und die oben bereits erwähnte Rana Hava. Aus dem Event hat sich auch die „Björkmania“ entwickelt, daher gibt es diese Avantgardistin aus Island hier noch als Video.

30.8., „Pepsi Boston Bar: Shaking the Habitual“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr