„SchwuZ Up Your Life!“ – Queere Spice-Girls-Party

Expand Foto: Virgin Spice Girls, Mel C, Geri, Mel B, Emma Bunton, Victoria Beckham 1990er Die 5 können chillen, denn Dragqueen Rachel Intervention ist mit einer Show am Start

Am Wochenende dreht sich bei „bump! Das Retro Studio“ im SchwuZ in der Rollbergstraße in Neukölln alles um eine DER Girlgroups der letzten 30 Jahre, um die Spice Girls. Mit dabei sind unter anderem Doris Disse und DJ mikki_p.

Der Zeitpunkt passt, wurde die UK-Band doch 1994 gegründet, ab 1996 kamen dann die Hits wie am Fließband: „Say You'll Be There“, „Who Do You Think You Are“ oder auch „Let Love Lead the Way“, „Too Much“ und „Spice Up Your Life“, alle erreichten vorderste Plätze in den Hitlisten der Welt. 2001 ging die inzwischen zum Quartett geschrumpfte Band in eine Pause bis 2007 – dann waren wieder alle fünf Musikerinnen und ein „Greatest Hits“-Album (Platz 2 in UK, Platz 1 in Australien) am Start. Seitdem gibt es immer wieder erfolgreiche Kurz-Comebacks und eben (meist queere) Partys wie diese, die Emma Bunton, Melanie C, Victoria, Mel B und Geri feiern. Denn die Musik der Truppe ist scheinbar unsterblich. Viva forever!

6.7., „bump! Das Retro Studio“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr, thespicegirls.com