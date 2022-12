SchwuZig durch 2023 kommen

× Erweitern Foto: M. Hamann / www.schwuz.de

Der Klub in Neukölln präsentiert auch für das kommende Jahr einen coolen QUEEREN Wandschmuck, der die verschiedenen Facetten der LGBTIQ*-Community via Fotos von SchwuZ-Mitarbeiter*innen präsentiert.

Eine schöne Idee, die Lust macht, in die Partywelt einzutauchen, – auch an einem trüben Montagmorgen. Und #mensch tut Gutes damit: „5 Euro von jedem Kalender gehen direkt an die gemeinnützige SchwuZ Queer Stiftung, die sich für die Förderung von queerer Kunst & Kultur einsetzt“, so das SchwuZ schriftlich.

Queere Sichtbarkeit einmal anders. Muskelberge, perfektionierte Gesichter oder unnahbare Photoshop-Kunstwerke, das gibt es hier nicht. Mit der Kamera wurden die im Kalender versammelten Queers so eingefangen, wie sie sind, real, sympathisch und auch mal lustig. „Unser Team hat sich wieder aus- und umgezogen und Fotograf Matthias Hamann hat in 14 fantastischen Bildern Kunstwerke fürs queere Auge geschaffen. Der neue Kalender kommt im XXL-Format (48 x 32 cm) und einer extravaganten Gestaltung von Detlev Pusch“, frohlockt das Team des 1977 an den Start gegangenen Klubs via E-Mail. Klasse! Hier kannst du den Kalender kaufen.