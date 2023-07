SchwuZig: Gitti Reinhardt bei „FEMME TOP“

× Erweitern Foto: M. Rädel „Padam Padam“: Kylie? Nein! Gitti Reinhardt

Foto: M. Rädel SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

Schon bald, so zumindest die Gerüchteküche, können wir Yvonne Nightstand bei „Drag Race Germany“ im TV erleben. Dieses Wochenende ist sie aber auch schon zu sehen, bei „FEMME TOP“ im SchwuZ.

Die Party von der aus Österreich stammenden Wahl-Berliner Dragqueen Ivanka T. sorgt am Samstag ab 23 Uhr mit Sternen wie Deeon, EMI, SYMBA, Magda von Pfeffer und Victoria Bacon für Tanzspaß und Travestie.

Und dank Community-Liebling Dragqueen Gitti Reinhardt auch für eine große Portion beste Laune gepaart mit einer großen Liebe zu Popmusik und Glamour. Doch worum geht es bei „FEMME TOP“ genau? Das verrät Ivanka T. auf der SchwuZ-Homepage: „Hier feiern wir feminine Looks bis in die frühen Morgenstunden. Eine Party, die femme presenting Personen an die Spitze stellt.“ Wunderbar.

15.7., „FEMME TOP by Miss Ivanka T. – Croptop Edition“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr, Einlass ab 22:30 Uhr, 19 Euro