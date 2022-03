Britney, Gaga und Amy: SchwuZige Ostertage

× Erweitern Foto: M. Rädel Queer, CSD, LGBTIQ*, Alexanderplatz Das SchwuZ erfreut mit einem mehrtägigen Partyprogramm an den christlichen Osterfeiertagen. Und mit neuen Veranstaltungen!

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Auch Jewels ist mit am Start

Endlich kann man wieder zusammen in einem vor Kurzem wiedereröffneten Safe Space feiern! Das SchwuZ erfreut mit einem mehrtägigen Partyprogramm an den christlichen Osterfeiertagen.

Los geht es mit einer Premiere, am Donnerstag startet eine Britney-Spears-Party „She's Back“, angekündigte DJs sind unter anderem Destiny Drescher und Trust.The.Girl. Alle DJs sollen im Britney-Outfit erscheinen – wir freuen uns drauf!

Am Karfreitag setzt das queere Team auf R'n'B, Middle Eastern Beats und Hip-Hop, einer der Stars an den Musikmaschinen wird Caramel Mafia sein. Mit „FEMME TOP“ gibt es am Samstag dann eine weitere neue Partyreihe im 1977 gegründeten Klub, eine Party für alle Queers, die ihre feminine Seite lieben und feiern, Amy Strong und Rosetta Bleach sind hierbei unter anderem im Einsatz. Den Ausklang bildet dann die Lady-Gaga-Sause „MOTHER MONSTER!“: Hier werden nicht nur ihre Hits wie „Applause“ und „Just Dance“ zelebriert, es wird auch laut und deutlich gemacht, dass jede(r) so gut ist, wie er/sie ist: #bornthisway.

14. bis 17.4., Ostern im SchwuZ, Rollbergstraße 26, „Pepsi Boston Bar“ ab 19 Uhr, Abendkasse und Beginn der Party ab 21 Uhr, U Rathaus Neukölln, www.schwuz.de