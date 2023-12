Eine queere Weihnachtsparty

Foto: M. Rädel Gimme Moritz, Rosetta Dragqueen Rosetta (links im Bild) ist auch am Start

Ab 23 Uhr öffnen sich am 24. Dezember die Pforten zum Klub in der Rollbergstraße, um „Holy Homo – Queer-Mess im SchwuZ“ zu feiern. Eine queere Party für ALLE anlässlich des Fests der Feste für Christ*innen. Schön!

Das Team des 1977 eröffneten LGBTIQ*-Klubs freut sich dann auch schon vorab: „Ho! Ho! Hoe! Wir öffnen auch in dieser hoch-heiligen Nacht unsere queeren Pforten für ein wildes Tanzvergnügen. Auf dem Gabentisch findet ihr die beste Popmusik quer durch die Jahrzehnte und eine feine queere Show in Deinem Tempel der queeren Lüste. Oh Mary, was für eine Bescherung!“

Angekündigt werden unter anderem Rosetta Bleach, Ocean, Daddy Disco und Baerbelle als DJs, die Show soll von unter andrem Hayzel Butt, Daniela Candela und Concealia Knows kommen. Ja, mitunter hat #mensch das Gefühl, dass die meisten Berliner Queers nicht in Berlin geboren wurden ... Alle Zugezogenen, die jetzt nicht etwa in Baden-Württemberg feiern, sind herzlich ins SchwuZ eingeladen. Ur-Berliner*innen natürlich auch! Überhaupt alle lieben Mitmenschen. www.schwuz.de