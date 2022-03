Sebastian Fitzeks Kunst im Berliner Kriminal Theater

Kriminal Theater Berlin

Psychologin Emma wird nach einem Kongress in ihrem Hotelzimmer betäubt und vergewaltigt. Als Trophäe nimmt ihr Peiniger ihre Haare mit – genauso wie der berüchtigte Serienmörder, den die Polizei seit Wochen mit Hochdruck sucht.

„Der Friseur“ hinterlässt seine Opfer stets geschoren – aber auch tot. Doch wieso hat Emma überlebt? Und warum schenkt ihr niemand glauben?

Selbst ihr Mann scheint Zweifel zu haben. Emma verschanzt sich in ihrem Haus am Stadtrand; als der Postbote sie eines Tages bittet, ein Paket für einen unbekannten Nachbarn anzunehmen, einen Mann, dessen Namen sie nicht kennt und den sie noch nie gesehen hat, obwohl sie schon seit Jahren in ihrer Straße lebt …

„Das Paket“, ab dem 5.4. im Berliner Kriminal Theater, Palisadenstr. 48, www.kriminaltheater.de