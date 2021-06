× Erweitern „seefashion21“ in der Platte

Foto: M. Rädel Volksbühne Berlin Mitte Die Volksbühne ist hier nah ...

„Head over Heels“, der Titel eines ABBA-Hits und zudem der Titel unter dem Absolvierende des Fachgebiets Mode-Design der Weißensee Kunsthochschule Berlin, unter anderem Nicolas Mezes und Aleftina Karasyova, während der Corona-Pandemie entstandene Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten in einer Galerie in einer DDR-Platte am Alexanderplatz präsentieren.

„Sehnsüchte nach Freiheit, Erneuerung und Veränderung in einer auf dem Kopf stehenden Welt“ hätte die Kreativen zu diesen Werken inspiriert, die hier in Auszügen präsentiert werden sollen.

Wie das ausschaut, das können wir vom 2. bis zum 13. Juli in der Memhardstraße 8, in der Galerie APARTMENT bewundern. Ein, Pardon, sehr hässliches Haus im sonst so wunderschönen Kiez, aber auch (im Rahmen der Ausstellung) wunderschöner Inhalt!

2. – 13.7., „seefashion21“, APARTMENT, Memhardstr. 8, täglich Mo – Fr von 14 – 20 Uhr und Sa – So 12 – 18 Uhr geöffnet, platte.berlin