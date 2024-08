Sehnsucht und digitale Spiele – Wonach sehnst du dich?

Sehnsucht ist ein oftmals als geradezu schmerzlich empfundenes Verlangen. Wir sehnen uns etwa nach einem anderen Wesen, nach bestimmten Objekten oder Orten oder auch nach einem idealisierten Zustand. Als anthropologische Konstante faszinierte die Sehnsucht bereits Menschen von Platon bis Hegel und manifestiert sich bis heute prominent in künstlerischen Ausdrucksformen sowie der Popkultur.

Auch digitale Spiele als Kunstwerke stehen in engem Zusammenhang mit unseren persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Lebensrealitäten. In ihnen werden individuelle Schicksale ebenso wie gesellschaftliche Diskurse oder politische Agenden aufgegriffen und verarbeitet. So verwundert es nicht, dass auch digitale Spiele viele Verknüpfungen mit dem Thema Sehnsucht aufweisen.