Sei gut zu dir!

Das Leben kann stressig sein: Fordernde Kollegen, bräsige Querdenker, volle U-Bahnen und Ämter, die einen in den Wahnsinn treiben. Da sollte man auf kleine Auszeiten achten und sich um sich kümmern. Oliver aus Brandenburg macht es ganz richtig und verwöhnt sich im Bad.

„In der Woche gehe ich gerne Duschen, um schnell wieder fit zu sein. Nach einer intensiven Trainingseinheit ist das genau das Richtige“, verrät der Sportler.

„Ab Freitagabend wird das Wochenende eingeläutet, und das geht am besten in der heißen Wanne mit einer Kleinigkeit zum Essen. Ob herzhaft oder süß. So kann ich am besten entspannen und dem stressigen Alltag entkommen. Zeit für mich ist mir sehr wichtig. Dabei hole ich mir auch gerne Inspirationen für meine Hobbys, wie zum Beispiel Handarbeiten – Malen, Häkeln oder auch Sportvideos.“ www.facebook.com/oliver.schulze.739

