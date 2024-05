Selbstfürsorge ist wichtig: „Me-Time“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Ostsee, Rügen, Natur Auch ein entspannter Kurztrip an die Ostsee tut der Seele gut

Gerade wer sich viel um andere sorgt, auf der Arbeit stets das Beste gibt und in der Freizeit noch den/die Partner*in unterstützt, den Nachbarn hilft und die Familie versorgt, muss auch mal an sich denken. Für „Me-Time“ sorgen.

Das bedeutet, sich einmal ganz bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Das heißt nicht, dass #mensch sein Umfeld im Stich lässt, es bedeutet einfach, dass das eigene Gefühl mal in den Vordergrund gerückt wird. Du bist ja nicht nur auf der Welt, um anderen nonstop hinterher zu räumen, ihre Arbeit zu übernehmen (beides oft unbewusst) oder den Garten deiner Angehörigen zu pflegen. Du musst auch DICH selbst pflegen. Das kann ein langer Spaziergang in der Natur, im Wald sein (ohne Handy!), eine Massage, Yoga, ein Film, den nur du sehen willst oder auch Musik im Bett genießen ... Ohne sich rechtfertigen zu müssen, warum gerade Zeit zum Träumen angesagt ist. Wäre ja auch absurd, sich zu rechtfertigen, wenn Erholung notwendig ist.

Ganz passend zu den Themen Relaxen, Erholung und Entspannung ist auch Chill-out-Musik. Die kannst du von Wellness-Bädern oder vom etwaigen Besuch bei der Physio kennen. Ende Mai, am 31.5., erscheint bei SINE aus Villingen-Schwenningen im Schwarzwald die äußerst gechillte EP „Into the Light“ von Thomas Lemmer und Andreas Bach. Instrumentale Ambient-Musik, wie dafür gemacht, zu entspannen und um den Stress zu vergessen. Zarte Klaviermelodien von Thomas Lemmer treffen auf Bachs Gitarre, entspannte Synthesizer sorgen für wohliges Wabern. Musik, die einfach perfekt ist fürs Yoga oder auch nur, um bei der Fahrt in der U-Bahn nicht die gute Laune zu verlieren. Und Vogelgezwitscher ist übrigens ebenfalls mit dabei!

